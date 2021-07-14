На севере Пакистана взорвался автобус

По меньшей мере восемь человек погибли при взрыве автобуса на севере Пакистана. Об этом в среду сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям его источников, среди жертв четыре гражданина Китая. Другие подробности не приводятся.