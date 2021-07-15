В Японии разрешат использовать вакцину Moderna для детей с 12 лет

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии приняло решение снизить минимальный разрешенный возраст применения вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna до 12 лет. Об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что официально об этом будет объявлено в скором времени. В настоящее время применение препарата от Moderna в Японии разрешено с 18 лет.

Ранее аналогичное разрешение уже получила вакцина американской компании Pfizer.