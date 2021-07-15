Китай ждет нового рекорда в торговле с Россией

Товарооборот между Китаем и Россией по итогам 2021 года может достичь рекордных показателей. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом заявил в четверг посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй.

По его словам, отношения между Пекином и Москвой выдержали испытания пандемией, а руководители двух стран Си Цзиньпин и Владимир Путин достигли новых договоренностей по совместной борьбе с пандемией, активизации делового взаимодействия.

"В условиях пандемии китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество сохраняет тенденцию стабильного развития и демонстрирует высокую прочность. Он отметил, что в прошлом году двусторонний товарооборот составил 177 миллиардов долларов, а уже с января по май текущего года двусторонний товарооборот увеличился более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Ожидается, что годовой товарооборот за 2021 год достигнет нового рекорда", — добавил Ханьхуэй, выступая в ходе онлайн-форума "Перспективы развития торгово-экономического сотрудничества России и Китая в новых условиях".