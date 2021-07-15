Китай призвал не политизировать данные ВОЗ по установлению происхождения коронавируса

Правительство КНР призывает США и другие страны прекратить политизировать и саботировать исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по изучению происхождения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении МИД КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На протяжении определенного времени мы непрерывно наблюдали, как небольшое число государств во главе с США обливали грязью пандемию, стигматизировали вирус и политизировали исследования по поиску следов его происхождения", - отмечается в документе.

"Призываем соответствующие государства прекратить политические манипуляции в отношении исследований по установлению происхождения коронавируса, оставить попытки использовать такую научную работу для того, чтобы переложить вину на кого-либо, перестать умышленно чинить препятствия этим исследованиям. Им необходимо использовать действительно ответственный научный подход, следовать совместно с международным сообществом к победе над пандемией и сделать вклад в защиту здоровья и благополучия людей", - говорится в заявлении.