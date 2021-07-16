Ущерб госучреждениям Афганистана от действий талибов составил $500 млн

Радикальное движение Талибан нанесло ущерб госучреждениям в Афганистане в размере $500 млн. Так оценил результаты действий талибов председатель Независимой комиссии по административной реформе и государственной службе Афганистана Ахмад Надер Надери, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Движение "Талибан" сожгло или уничтожило 260 зданий госучреждений, а также государственное имущество в 116 районах страны. Порядка 13 млн афганцев оказались лишены доступа к соцуслугам в районах, контролируемых талибами. И около 50 тыс. госслужащих не могут исполнять свои обязанности. Примерный ущерб государственным учреждениям составляет $500 млн", - сказал он. По словам Надери, в захваченных талибами регионах остановлены сотни проектов по развитию и восстановлению инфраструктуры, а также строительству (в том числе школ и больниц).

Он также отметил, что на подконтрольных движению территориях введены исламские нормы поведения для женщин. Кроме того, закрыты гинекологические центры, школы для девочек.

Талибан, однако, заявляет, что информация об ограничениях и прекращении реализации проектов не соответствует действительности. По словам представителей радикального движения, социальные услуги, в том числе медобслуживание, продолжают оказываться, работают школы и сельхозсектор.