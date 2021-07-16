Власти бразильской столицы разрешили пустить привитых болельщиков на трибуны

Другие страны 16 июля 2021 05:37 (UTC+04:00)
Власти бразильской столицы разрешили пустить привитых болельщиков на трибуны

Полностью привитые от коронавируса жители и гости бразильской столицы, Бразилиа, смогут посещать профессиональные и любительские спортивные мероприятия. Соответствующий указ врио губернатора готовится к публикации в официальном вестнике правительства Федерального округа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как пояснил в ходе пресс-конференции в четверг представитель правительства Густаву Роша, попасть на трибуны смогут те, кто получил обе дозы вакцины или одну в случае с однокомпонентным препаратом не менее чем за 15 дней до состязания. Для этого они должны будут помимо оригинала прививочной сертификата предоставить на входе на стадион отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не более, чем за 48 часов. Кроме того, организаторы мероприятия должны будут обеспечить проверку подлинности документов.

"В случае нарушения частным лицам грозит штраф в размере 1 тыс. реалов (около $200), юридическим лицам - 100 тыс. реалов (около $20 тыс.)", - сказал чиновник. Болельщики смогут расположиться на трибунах индивидуально или группами не более шести человек, при этом между ними должно быть обеспечено соблюдение социальной дистанции и масочного режима. Употребление пищи и напитков вне специально отведенных мест не допускается. Количество зрителей будет ограничено 25% вместимости арены.

Не смогут попасть на спортивные объекты несовершеннолетние и беременные.

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