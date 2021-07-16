Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировали на Тайване

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в восточной части Тайваня, где в последние дни наблюдается повышенная сейсмическая активность. Об этом сообщило центральное метеорологическое управление острова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился на береговой линии в 2,8 км от города Хуалянь, а очаг залегал на глубине 6,8 км. Вслед за этим в том районе в течение часа последовало еще 13 землетрясений меньшей силы. Колебания почвы ощущались в уездах Илань, Наньтоу и Чжанхуа.

Данных о жертвах и разрушениях к этому часу не поступало.

Тайвань с населением свыше 23 млн человек расположен в Тихом океане на стыке двух тектонических плит - "филиппинской" и "евразийской". Восточная часть острова считается одной из наиболее сейсмически опасных зон в Азии.