Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в пятницу в Японии, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным национального метеорологического управления, эпицентр находился у отдаленного острова Хатидзё в 287 км от Токио, очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.