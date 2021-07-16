Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Японии
Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в пятницу в Японии, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным национального метеорологического управления, эпицентр находился у отдаленного острова Хатидзё в 287 км от Токио, очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
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