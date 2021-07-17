США отправили в Украину два миллиона доз вакцины от коронавируса американской компании Moderna. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает Reuters.

Препарат будет передан в рамках международной программы COVAX по борьбе с распространением инфекции. Также 3,5 миллиона доз вакцины будут отправлены в Бангладеш.

15 июля сообщалось, что в Украине в ходе транспортировки были испорчены почти 10 тысяч доз вакцины против коронавируса Comirnaty производства Pfizer-BioNTech. Власти заявили, что две недели назад государственное предприятие «Укрмедпоставка» доставило на Харьковский областной аптечный склад 21,6 тысячи доз вакцины. При приеме в двух контейнерах с 9360 дозами были обнаружены нарушения. В сети появилось видео, демонстрирующее, что партия вакцины поступила в Харьков в ящике без холодильных элементов, в нем плюсовая температура.

По состоянию на 15 июля, в Украине вакцинировано 3,2 процента населения. При этом для достижения коллективного иммунитета и победы над пандемией коронавируса в Украине до конца года следует прививать не менее 250 тысяч человек ежедневно, указал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.