Президентам Перу запретили покидать страну в течение года с момента окончания мандата

Президенты Перу отныне не смогут покинуть страну на протяжении одного года с момента истечения срока своих полномочий. Соответствующие поправки к конституции опубликованы в пятницу в официальном вестнике правительства - газете El Peruano, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По завершении президентского мандата экс-президент или лицо, занимавшее эту должность, остается на территории страны на срок не менее года, кроме случаев, когда выезд разрешен Конгрессом республики", - говорится в новой редакции статьи 112 основного закона. Такое решение однопалатного парламента должно быть поддержано простым большинством его членов на основании "объективных причин, которые необходимо изложить в соответствующем запросе".

В новейшей истории Перу сразу несколько экс-президентов сталкивались с обвинениями в должностных преступлениях как в течение срока своих полномочий, так и по завершении мандата. В частности, Алехандро Толедо, занимавший высший государственный пост в 2001-2006 годах, по окончании политической карьеры уехал в США, откуда Перу с 2017 года безуспешно пытается добиться его выдачи по обвинению в коррупции.