Не менее семи человек погибли при падении опоры ЛЭП на севере Бразилии

По меньшей мере семь человек погибли, пятеро пострадали в результате падения опоры строящейся линии электропередач в штате Пара на севере Бразилии. Об этом сообщил портал G1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, инцидент произошел днем в пятницу. Шестеро скончались на месте аварии, еще один человек умер в больнице. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, информация о состоянии их здоровья не приводится.

Сообщается, что на момент обрушения на месте происшествия находились не менее 26 человек. Спасатели занимаются поиском пострадавших.