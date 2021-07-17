Эвакуации в Канаду из Афганистана ожидают 115 человек

Не менее 115 человек ожидают эвакуации из Афганистана в Канаду. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство The Canadian Press.

Такие цифры ему назвали три бывших командира канадского контингента в Афганистане. С 2009 по 2012 год убежище в Канаде получили более 800 афганцев, которые помогали канадским военным.

В четверг министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства североамериканской страны Марко Мендичино проинформировал, что власти Канады в скором времени начнут процесс эвакуации афганских переводчиков и членов их семей, которые помогали канадскому контингенту в Афганистане. Он не уточнил ни сроков начала операции, ни числа афганцев, которым Оттава предоставит убежище.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что вашингтонская администрация в конце июля начнет эвакуацию воздушным транспортом тех граждан Афганистана, которые оказывали поддержку американским силам. По данным СМИ США, около 18 тыс. афганцев, помогавших американским войскам, в том числе в качестве переводчиков, и еще порядка 53 тыс. членов их семей надеются получить иммиграционные визы и перебраться в страну бывших работодателей.

Канадский воинский контингент находился в Афганистане с 2001 по 2014 год.