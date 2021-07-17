Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Фиджи

Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано возле архипелага Фиджи. Об этом сообщила в субботу Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 433 км к северо-западу от столицы Фиджи города Сува с населением около 77,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 559,1 км.

Информация об угрозе цунами не поступала.