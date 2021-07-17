Один человек погиб в результате взрыва в Афганистане
По меньшей мере один человек погиб и девять получили ранения в субботу в результате серии взрывов в городе Айбак, административном центре провинции Саманган на севере Афганистана, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Две мины подорвались в городе Айбак приблизительно в полдень сегодня [в субботу], убив одного мирного жителя и ранив девять человек", - цитирует сообщение представителя МВД республики агентство "Синьхуа".
По его данным, ни одна группировка не взяла ответственность за взрыв на себя. Полиция начала расследование инцидента.
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