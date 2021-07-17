В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в субботу на западе Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился в префектуре Ямагути, а очаг залегал на глубине 80 км, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало, угрозы цунами объявлено не было.
Лента новостей
Азербайджан имеет большие преимущества в торговле между странами Черноморского региона и Центральной Азии
Наш совместный проект с Trend - грандиозное событие в истории азербайджанской журналистики - первый замгендиректора ТАСС (ВИДЕО)
Цветок харыбюльбюль и Славянский базар. Представитель Азербайджана будет закрывать конкурсные дни фестиваля (ЭКСКЛЮЗИВ, ВИДЕО, ФОТО)
Главным вопросом сегодня является создание профессиональной, качественной журналистики – Эльчин Шихлы
Распространение оперативной и непредвзятой информации о регионе может стать основой для будущего сотрудничества – Лейла Абдуллаева (ВИДЕО)
Eastweststream.com придаст серьезный импульс информированию российской общественности об азербайджанских реалиях – Миршахин Агаев (ВИДЕО)
Создание новой медиаплатформы Eastweststream.com имеет исключительное значение – азербайджанский депутат (ВИДЕО)
Медиаплатформа Eastweststream.com займет свое место на мировом информационном рынке – Агентство (ВИДЕО)
Открытие новой медиаплатформы очень важно для объективного освещения информации - посол РФ в Азербайджане
В СССР журналистика была грамотной, но такой точности на русском языке, как в Азербайджане, не было - Михаил Гусман (ВИДЕО)
На мировой рынок политических и экономических новостей выходит новый амбициозный игрок - Эмин Алиев о совместном проекте агентств Trend и ТАСС (ФОТО/ВИДЕО)
В Азербайджане обнародован рост в сфере производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром
PwC Kazakhstan проведет заверение выпусков зеленых и социальных облигаций для казахстанских эмитентов