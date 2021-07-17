В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано в субботу на западе Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр землетрясения находился в префектуре Ямагути, а очаг залегал на глубине 80 км, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало, угрозы цунами объявлено не было.