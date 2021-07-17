В Гаване прошел митинг в поддержку властей Кубы

Более 100 тыс. сторонников властей Кубы собрались на манифестацию в центральной части Гаваны, чтобы выразить осуждение беспорядков, произошедших в прошлое воскресенье, и поддержать политический курс руководства республики. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил МИД Кубы.

"Более 100 тыс. человек собрались рано утром, движимые желанием защитить свою страну как от иностранного вмешательства, так и от волнений, возникших на острове, нацеленных на создание политической нестабильности в стране", - говорится в Twitter ведомства.

На митинге выступил президент страны Мигель Диас-Канель. Глава государства подчеркнул, что в последние дни тиражируется большое количество недостоверной информации относительно событий, произошедших на Кубе в воскресенье.