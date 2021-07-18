Вдова убитого президента Гаити вернулась на родину
Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз вернулась на родину, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его информации, Моиз встречал в аэропорту премьер-министр карибской республики Клод Жозеф. На фотографиях, размещенных на портале, видно, что на женщину надет бронежилет, ее рука перевязана.
Президент получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Огнестрельные ранения также получила его супруга. Впоследствии она была эвакуирована в больницу в США для оказания медпомощи.
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