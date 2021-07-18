Олимпийский комитет Южной Кореи запретил употреблять своим спортсменам пищу из Фукусимы
Олимпийский комитет Южной Кореи дал указание своим спортсменам, участвующим в токийской Олимпиаде, не употреблять в пищу продукты из японской префектуры Фукусима, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Официальный представитель южнокорейского олимпийского комитета сообщил, что он предупредил спортсменов о нежелательности употреблять пищу, которая может содержать ингредиенты из Фукусимы, из-за "риска радиоактивного загрязнения", хотя оргкомитет Олимпиады и показал результаты тестов, которые свидетельствуют о безопасности продуктов из Фукусимы.
В 2011 году на АЭС "Фукусима-1" произошла авария, вызванная мощным землетрясением и разрушительным цунами.
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