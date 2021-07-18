Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло рано утром в воскресенье в южной филиппинской провинции Восточный Давао, расположенной на острове Минданао. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии.

Эпицентр толчка залегал на глубине 42 км.

Институт информировал, что землетрясение носило тектонический характер, и предупредил, что не исключены повторные толчки, а также разрушения.

Пока информации о разрушениях и возможных пострадавших не поступало.