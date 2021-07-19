Президент Toyota Motor отказался от присутствия на церемонии открытия Олимпиады

Акио Тоёда, президент крупнейшей в Японии автомобилестроительной корпорации Toyota Motor, которая является одним из ключевых спонсоров проведения Олимпиады в Токио, отказался от присутствия на церемонии открытия Игр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Кроме того, Toyota Motor не планирует транслировать в Японии телевизионную рекламу, связанную с Олимпиадой, чтобы не навредить имиджу корпорации, подчеркивает агентство.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся с 23 июля по 8 августа.