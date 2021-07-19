Китай при помощи ракеты-носителя CZ-10C успешно вывел на орбиту 10 спутников

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2-си" (CZ-2C) успешно вывела в понедельник на заданную орбиту 10 спутников, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Запуск состоялся в 08:19 по местному времени (04:19 GMT+4) с космодрома Сичуань (юго-западная провинция Сичуань). Полезная нагрузка ракеты включала в себя последнюю партию для формирования созвездия спутников дистанционного зондированного Земли серии "Яогань-30", которые также будут изучать электромагнитное излучение. Кроме того, на орбиту был выведен спутник "Тяньци-15", который будет применять технологии Интернета вещей. Другие данные о выведенных аппаратах не приводятся.

Взлетный вес ракеты-носителя CZ-2C достигает 242 тонны. Она способна выводить на гелиосинхронную орбиту высотой около 500 км до 2 тонн полезной нагрузки.

"Яогань-30" выводились на орбиту группами с сентября 2017 года. Всего было сделано 10 запусков.