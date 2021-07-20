Взрыв произошел на заводе в Центральном Китае
Взрыв произошел во вторник на заводе в провинции Хэнань в центральной части Китая. Об этом сообщила на своей странице в Twitter газета Global Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, взрыв сопровождался громкими звуками и открытым пламенем. На место происшествия прибыли сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям провинции. Global Times не уточняет, о каком заводе идет речь.
Сообщений о жертвах или пострадавших пока не поступало.
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