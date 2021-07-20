Несколько ракет выпущены по президентскому дворцу в Афганистане
Несколько реактивных снарядов было выпущено по президентскому дворцу в Кабуле. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщило агентство "Синьхуа".
По данным агентства, ракеты были выпущены по дворцу во время молитв в честь праздника Курбан-байрам, на которых присутствовали президент Афганистана Ашраф Гани и другие высокопоставленные лица.
Информации о жертвах пока не поступало. Снаряды взорвались недалеко от президентского дворца.
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