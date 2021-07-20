Tелефон Макрона могли прослушивать с помощью израильской системы Pegasus

Один из телефонов президента Франции Эмманюэля Макрона был в списке марокканских спецслужб для организации слежки с помощью израильской системы электронного шпионажа Pegasus. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, во вторник сообщила газета Le Monde.

"Номера Макрона, а также Эдуара Филиппа, возглавлявшего тогда [в 2019 г.] правительство, и 14 министров были включены в список для возможного прослушивания марокканскими спецслужбами", - отмечает издание.