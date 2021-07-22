Число жертв наводнений в китайской Хэнани возросло до 33
Число погибших в результате наводнений в китайской центральной провинции Хэнань возросло до 33, свыше 256 тыс. человек эвакуированы в безопасные районы, в зоне бедствия находятся более 3 млн человек. Об этом в четверг сообщили местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Начиная с 16 июля в зоне бедствия из-за наводнений оказались 3,004 млн жителей, 33 человека погибли, восемь пропали без вести, <...> 256 тыс. человек эвакуированы в безопасные районы", - говорится в распространенном заявлении.
Лента новостей
Команда "Как по маслу" в числе сильнейших Украинской Лиги Смеха: Посвящаем успех памяти Анара Мамедханова (ФОТО)
Два мировых рекорда в Башкортостане. Ансамбль "Ритм" с успехом представил Азербайджан на Всемирной фольклориаде (ВИДЕО,ФОТО)
«Южный газовый коридор» помогает Юго-Восточной Европе перейти на более качественный источник энергии – глава МИД Хорватии (Эксклюзив)
ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" провело благотворительную акцию по случаю праздника Гурбан (ФОТО)