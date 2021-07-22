Число жертв наводнений в китайской Хэнани возросло до 33

Число погибших в результате наводнений в китайской центральной провинции Хэнань возросло до 33, свыше 256 тыс. человек эвакуированы в безопасные районы, в зоне бедствия находятся более 3 млн человек. Об этом в четверг сообщили местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Начиная с 16 июля в зоне бедствия из-за наводнений оказались 3,004 млн жителей, 33 человека погибли, восемь пропали без вести, <...> 256 тыс. человек эвакуированы в безопасные районы", - говорится в распространенном заявлении.