Талибы в военном плане закрепили позиции в Афганистане как никогда с 2001 года - Глава ЦРУ

Радикальное движение "Талибан" в военном плане на данный момент закрепило свои позиции в Афганистане как никогда с 2001 года. Такое мнение, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, директор ЦРУ Уильям Бернс выразил в интервью Национальному общественному радио США.

"Талибан" добивается значительных военных успехов. Вероятно, они находятся в наиболее сильной военной позиции <...> с 2001 года", - сказал Бернс.