Церемония открытия Олимпиады началась в Токио

Другие страны 23 июля 2021 15:27 (UTC+04:00)
Церемония открытия Олимпиады началась в Токио

Церемония открытия Олимпийских игр началась на Национальном стадионе в Токио, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Торжественная церемония проходит в столице Игр в пятницу. В связи с коронавирусными ограничениями на арене присутствуют лишь 950 официальных лиц.

Тема церемонии открытия получила название "Движение вперед", она затронет глобальный кризис в области здравоохранения, вынудивший отложить проведение Игр в Токио на год, а также восстановление Японии после самого разрушительного в ее истории землетрясения 2011 года.

В рамках церемонии будут затронуты и другие актуальные темы, а также пройдет традиционный парад спортсменов.

Нынешняя Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, они продлятся до 8 августа. Организаторы решили проводить Игры без иностранных болельщиков, а местных зрителей не допустят на олимпийские мероприятия в шести японских префектурах, включая Токио.

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