У берегов Филиппин зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4

Землетрясение магнитудой 6,4 было зарегистрировано в Тихом океане у берегов Филиппин в субботу. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр располагался на расстоянии 31 км к западу от города Батангас, в котором проживают около 237 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 173 км.

Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали.