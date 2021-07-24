У берегов Филиппин зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4
Землетрясение магнитудой 6,4 было зарегистрировано в Тихом океане у берегов Филиппин в субботу. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр располагался на расстоянии 31 км к западу от города Батангас, в котором проживают около 237 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 173 км.
Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали.
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