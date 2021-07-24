В Японии из-за тайфуна пострадали пять человек

По меньшей мере пять человек пострадали в южной префектуре Окинава в результате последствий тайфуна "Ин-фа", который обрушился на регион в начале этой недели. Об этом сообщил в субботу телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Тропический шторм бушует на юге Японии с минувшего вторника. Скорость ветра в его центральной части, по данным метеорологического управления страны, составляет около 40 м/с, а скорость порывов достигает 55 м/с.

Из-за тайфуна, согласно онлайн-табло главного аэропорта Окинавы в городе Наха, отменены не менее 56 внутренних авиарейсов. Также в регионе приостановлено паромное сообщение, поскольку высота волн в некоторых местах достигает 10 м.