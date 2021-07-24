Президент Колумбии разрешил экспорт каннабиса в медицинских целях

Президент Колумбии Иван Дуке разрешил экспорт каннабиса в медицинских целях. Об этом он сообщил на официальной странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Из твита следует, что глава государства подписал указ «о безопасном и осознанном доступе к использованию каннабиса», который разрешает экспорт сушеных соцветий марихуаны в другие страны в медицинских целях. Он также заявил о намерении стать региональным лидером в этом сегменте.

Дуке также опубликовал в блоге часть своего выступления на одном из сертифицированных предприятий по выращиванию марихуаны. В своей речи политик назвал национальное законодательство, которое регулирует медицинский каннабис, лучшим в регионе и выразил надежду на то, что это позволит стране занять доминирующую позицию в секторе медицинского каннабиса в Латинской Америке.