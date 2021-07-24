Индия намерена начать вакцинацию детей от коронавируса к сентябрю 2021 года

Индия ожидает начала вакцинации детей к сентябрю текущего года, когда соответствующие разрешения получат несколько производителей вакцин. Как этом сообщил в субботу журналистам глава Всеиндийского института медицинских наук Рандип Гулериа, к этому времени могут получить разрешение на использование вакцин среди детей препараты от индийских компаний Zydus Cadila и Bharat Biotech, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что Zydus уже провела испытания, и они ждут экстренного разрешения. Испытания (вакцины) Covaxin от Bharat Biotech (на детях) должны закончиться к августу или сентябрю, и к тому времени мы должны получить одобрение (на использование)", - сказал Гулерия в эфире телеканала NDTV.

"Надеюсь, к сентябрю мы должны начать вакцинацию детей, и это станет большим стимулом для прерывания цепи передачи инфекции", - добавил он.

Правительство Индии ранее заявило, что планирует вакцинировать всех взрослых граждан к концу этого года. На утро субботы в стране введено 427 882 261 доза вакцины.

Пока разрешение на прививки получили три препарата: производимая в Индии вакцина Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca, которую выпускает Индийский институт сыворотки, препарат Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech, а также российская вакцина "Спутник V". Но в настоящее в Индии разрешено прививаться только гражданам, достигшим 18-летнего возраста.