Число жертв наводнений в провинции Хэнань возросло до 58
Число погибших в результате наводнений в центральной китайской провинции Хэнань возросло до 58. Об этом в субботу сообщили местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ранее сообщалось о 56 погибших и пяти пропавших без вести.
По данным на субботу, из-за наводнений пострадали в общей сложности свыше 9,3 млн жителей провинции, за последнюю неделю более 1,1 млн человек были переселены в безопасные районы.
Прямой экономический ущерб Хэнани от наводнений составил 13,9 млрд юаней (около $2,15 млрд).
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