Власти Кубы обвинили большую часть задержанных при протестах в организации беспорядков
Большая часть задержанных в ходе протестов 11 июля на Кубе, среди которых есть и несовершеннолетние, обвиняются в организации беспорядков. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили представители судебной власти Кубы.
Глава Верховного суда Кубы Рубен Ремихио Ферро заявил, что задержанным вменяются "в основном мелкие преступления" - беспорядки и нанесение легких телесных повреждений. Наказание за подобные деяния может варьироваться от штрафа до тюремного заключения сроком до одного года. По данным властей, на сегодняшний день возбуждено 19 уголовных дел, по которым проходят 59 человек. О точном числе задержанных не сообщается.
США хотят сотрудничать с единомышленниками в сфере освоения космоса - генерал Джон Рэймонд для АМИ Trend
Лента новостей
Группа представителей СМИ и НПО Азербайджана предложила передать построенное для журналистов здание семьям шехидов и ветеранов
Награбленное Разиным богатство спрятано в Баку? Таинственная история горы Кюхлю и экологический туризм (ФОТО)
Иван Тихонов продемонстрировал упражнение на кольцах в рамках квалификационных соревнований на Олимпиаде в Токио
Азербайджанский спортсмен продемонстрировал выступление на гимнастическом коне в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов продемонстрировал еще два упражнения в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
Азербайджанский гимнаст Иван Тихонов выступил в опорном прыжке и на параллельных брусьях в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио
МГ ОБСЕ на протяжении 30 лет не добилась результатов в отношении карабахского конфликта - канадский эксперт
В Бейлагане простились с азербайджанским военнослужащим, погибшим в результате армянского обстрела (ФОТО)
Узбекистан, НАТО обсудили подписание меморандума о взаимопонимании в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций
США хотят сотрудничать с единомышленниками в сфере освоения космоса - генерал Джон Рэймонд для АМИ Trend