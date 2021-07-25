Власти Кубы обвинили большую часть задержанных при протестах в организации беспорядков

Другие страны 25 июля 2021 01:38 (UTC+04:00)
Власти Кубы обвинили большую часть задержанных при протестах в организации беспорядков

Большая часть задержанных в ходе протестов 11 июля на Кубе, среди которых есть и несовершеннолетние, обвиняются в организации беспорядков. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили представители судебной власти Кубы.

Глава Верховного суда Кубы Рубен Ремихио Ферро заявил, что задержанным вменяются "в основном мелкие преступления" - беспорядки и нанесение легких телесных повреждений. Наказание за подобные деяния может варьироваться от штрафа до тюремного заключения сроком до одного года. По данным властей, на сегодняшний день возбуждено 19 уголовных дел, по которым проходят 59 человек. О точном числе задержанных не сообщается.

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