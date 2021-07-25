В Токио прогнозируют сильные дожди и волны из-за надвигающегося тайфуна

Мощный тайфун "Непартак", который сформировался в Тихом океане и движется в направлении восточной части основного японского острова Хонсю, принесет в Токио ливневые дожди на следующей неделе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье национальное метеорологическое управление страны.

Отмечается, что с понедельника по вторник на востоке Хонсю, в том числе в Токио, может выпасть от 100 до 150 мм осадков. Высота волн в этом районе составит от 6 до 8 м.

Сейчас тайфун находится в районе островов Огасавара к югу от японской столицы. "Непартак" стал восьмым по счету тайфуном, который образовался в Тихом океане в этом году.

Ранее в оргкомитете Олимпиады в Токио отмечали, что расписание соревнований может быть скорректировано из-за надвигающейся стихии, а часть мероприятий уже перенесли с 26 июля на другие даты.

Олимпийские игры в Токио открылись 23 июля и продлятся до 8 августа.