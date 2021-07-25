В Кабуле задержали организатора обстрела президентского дворца

Полиция задержала организатора ракетного обстрела президентского дворца в столице Афганистана. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Tolo News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его данным, арест был произведен в ходе спецоперации в одном из районов Кабула. Помимо организатора, сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали еще трех человек.

По словам представителя МВД, инициатор обстрела состоит в рядах радикального движения "Талибан".

20 июля по президентскому дворцу во время молитвы в честь праздника Курбан-байрам, на которой присутствовали глава государства Ашраф Гани и другие лица высокого ранга, было выпущено несколько реактивных снарядов. В результате инцидента никто не пострадал.