Землетрясение магнитудой 5,9 зарегистрировали у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов индонезийского острова Сулавеси. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 183 км к юго-западу от города Горонтало (население - около 144 тыс. человек), расположенного на острове. Очаг землетрясения залегал на глубине 20 км.