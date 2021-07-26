Парламент Вьетнама продлил полномочия Нгуен Суан Фука на посту президента страны

Национальное собрание (однопалатный парламент) Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) 15-го созыва в ходе продолжающейся первой сессии проголосовало в понедельник за продление полномочий Нгуен Суан Фука на посту президента страны на период до 2026 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила контрольная комиссия парламента, его кандидатуру единогласно поддержали 483 присутствовавших на заседании парламентариев, что составляет 96,79% от общего количества в 499 депутатов Нацсобрания. Однопалатный парламент, согласно Конституции СРВ, является высшим органом власти, наделенным полномочиями назначать и отправлять в отставку руководство страны.

67-летний Нгуен Суан Фук занимает пост президента СРВ с апреля текущего года, а до этого он пять лет был премьер-министром Вьетнама. Утверждение его и других кандидатур нынешнего состава высшего руководства государства состоялось на последней сессии Нацсобрания 14-го созыва в соответствии с решениями, принятыми на прошедшем в январе 13-м съезде правящей в стране Компартии Вьетнама (КПВ).