Между КНДР и Южной Кореей восстановили прямую линию связи

КНДР и Республика Корея восстановили во вторник свою некогда отключенную прямую линию связи.

Об этом со ссылкой на источник в южнокорейском правительстве сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его сведениям, официальное заявление по данному поводу будет сделано в ближайшее время. Подробности не приводятся.