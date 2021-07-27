Число погибших от мощных ливней на западе Индии превысило 190

Другие страны 27 июля 2021 11:47 (UTC+04:00)
Число погибших от мощных ливней на западе Индии превысило 190

Число погибших за последние пять суток в инцидентах, связанных с мощными муссонными ливнями и наводнениями в западном индийском штате Махараштра, выросло до 192 после того, как в понедельник было обнаружено еще 28 тел погибших. Об этом сообщает во вторник правительство штата в распространенном заявлении для прессы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Округ Райгад сообщил о 95 погибших, Сатара - о 45, Ратнагири - о 21, Тхане - о 12, Колхапур - о семи, Синдхудург, Акола, Пуна и Вардха сообщили о двух погибших каждый и в Мумбаи отмечено 4 погибших. Всего 192", - говорится в заявлении. При этом ранее информационное агентство ANI сообщало о семи погибших в Мумбаи.

В документе отмечается, что еще по меньшей мере 48 человек были ранены, не менее 25 до сих пор числятся пропавшими без вести. На данный момент 229 074 человека были эвакуированы из пострадавших от стихии районов в более безопасные места.

В понедельник правительство Махараштры сообщало о 164 случаях гибели людей и 100 пропавших без вести.

Муссонные ливни вызвали наводнения, оползни и разрушения зданий в западных округах Махараштры, а также в столице штата Мумбаи. Как ранее сообщил портал Daidgeworld, в некоторых районах Махараштры на минувшей неделе выпало до 600 мм осадков. По оценке специалистов, столь мощные дожди зарегистрированы в штате впервые примерно за 40 лет.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Товарооборот между Туркменистаном и Казахстаном вырос почти наполовину
Товарооборот между Туркменистаном и Казахстаном вырос почти наполовину
Увеличена подача воды в казахстанскую часть канала «Достык»
Увеличена подача воды в казахстанскую часть канала «Достык»
Министерство Казахстана, АО «Казгеология» и Eni договорились о сотрудничестве в недропользовании
Министерство Казахстана, АО «Казгеология» и Eni договорились о сотрудничестве в недропользовании
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Азербайджане завершился прием документов по переводу студентов Общество 12:46
Товарооборот между Туркменистаном и Казахстаном вырос почти наполовину Бизнес 12:43
В Азербайджане расширяют географию Центров развития МСБ Экономика 12:34
Грузия рассматривает возвращение ряда ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Грузия 12:29
Глава кубинского института по производству вакцины от коронавируса встретился с Зарифом Политика 12:28
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Великого национального собрания Турции (ФОТО) Политика 12:25
Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 969 новых случаев, 14 летальных исходов Кыргызстан 12:20
Банковские вклады населения Азербайджана выросли в I полугодии Финансы 12:19
В Баку прошла встреча председателя женского крыла правящей партии Турции и главы госкомитета Азербайджана (ФОТО) Политика 12:17
Миссия наблюдателей СНГ на выборах в Госдуму России начнет работу в конце августа Россия 12:15
Вертолет ВВС США совершил аварийную посадку в Японии США 12:13
Коронавирус в Израиле: Более 13 тысяч зараженных, около 140 из них в тяжелом состоянии Израиль 12:08
«Теплый ответ» солнцу Общество 12:06
Глава ЕК заявила, что ЕС вакцинировал 70% взрослого населения хотя бы одной дозой Европа 12:00
Банковское кредитование в Азербайджане выросло в I полугодии Финансы 11:57
Консорциум в Туркменистане объявил тендер на закупку химических реагентов Тендеры 11:54
Представительство малайзийской компании в Туркменистане объявило тендер на техобслуживание Тендеры 11:53
Число погибших от мощных ливней на западе Индии превысило 190 Другие страны 11:47
Около 50% от всех выданных в Азербайджане кредитов пришлось на долю домохозяйств Финансы 11:44
Французские парламентарии были возмущены последствиями армянского вандализма - азербайджанский депутат (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:39
USAID намерено помочь Узбекистану в достижении национальных приоритетов в энергетическом секторе (Эксклюзив) Энергетика 11:38
США поставят в Узбекистан три миллиона доз вакцины Moderna Узбекистан 11:37
Туркменистан увеличил производство продуктов питания Бизнес 11:11
Организована поездка представителей азербайджанской диаспоры в Шушу Политика 11:04
Израильская делегация вылетит в США для подготовки саммита Байден-Беннет Израиль 11:03
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 10:59
Президент ПАСЕ находится с визитом в Грузии Грузия 10:56
Узбекско-корейское СП продлило тендер на приобретение электрических материалов Тендеры 10:54
Темпы роста ненефтяного сектора экономики Азербайджана превысили прогнозы МВФ Экономика 10:52
Уровень безработицы в Москве за полгода снизился почти в 2,5 раза Россия 10:49
Халг Банк обнародовал итоги шести месяцев 2021 года Экономика 10:48
В Азербайджане утвержден новый госстандарт в сфере охраны окружающей среды Экономика 10:46
Товарооборот между Азербайджаном и Россией в I квартале превысил показатели 2019-2020 гг. Экономика 10:42
Туркменистан увеличил экспорт томатов Бизнес 10:34
Драгметаллы в Азербайджане подешевели Финансы 10:30
Ему всегда будет 19… Открыта мемориальная доска памяти шехида Алиаги Мамедова (ФОТО) Социум 10:11
Увеличена подача воды в казахстанскую часть канала «Достык» Бизнес 10:00
Евро и рубль подорожали к манату Финансы 09:54
Министерство Казахстана, АО «Казгеология» и Eni договорились о сотрудничестве в недропользовании Энергетика 09:50
В Баку прошла встреча глав молодежных организаций правящих партий Азербайджана и Турции Политика 09:42
Нефть дорожает в рамках коррекции и в ожидании статистики из США Энергетика 09:35
В Азербайджане сдача квартир без заключения договора приводит к уклонению от налогов - эксперт Экономика 09:27
В Узбекистане выявлено еще 789 случаев заражения коронавирусом Узбекистан 09:26
У Азербайджана есть достаточный потенциал для использования ВИЭ - Академия наук Общество 09:18
В Баку продлен срок выплаты надбавок к зарплате медработников, задействованных в борьбе с COVID-19 Общество 09:06
Сегодня в Азербайджане более 19 тыс. абитуриентов будут сдавать вступительные экзамены в вузы по I группе специальностей Общество 08:58
Фондовые индексы США закрылись на новых рекордах США 08:55
Японское космическое агентство провело успешное испытание ракеты с новым двигателем Другие страны 08:38
Семь новых случаев заражения коронавирусом выявили на Олимпиаде в Токио В мире 08:13
Вид уничтоженного исторического наследия Азербайджана произвел на нас очень болезненное впечатление - французский депутат (Интервью) (ФОТО/ВИДЕО) Политика 08:00
В Гаити арестовали еще одного руководителя охраны убитого президента страны Другие страны 07:43
Производство телевизоров в Иране в первом квартале выросло на 19,9 процента Иран 07:05
Грузия увеличила экспорт голубики более чем на 40% Бизнес 07:00
6797 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки Казахстан 06:43
Между КНДР и Южной Кореей восстановили прямую линию связи Другие страны 06:27
Легкомоторный самолет потерпел крушение и загорелся в Калифорнии США 05:56
Тайфун "Непартак" утром 28 июля достигнет северо-восточных районов Японии В мире 05:18
Мексика отправит на Кубу два судна с гуманитарной помощью Другие страны 04:16
Безос предложил NASA $2 млрд за участие в программе высадки человека на Луну В мире 03:18
Общее число жертв обрушения дома во Флориде составило 98 человек США 02:39
На севере Ирака погиб турецкий военный Турция 02:01
Ущерб компаниям от наводнения на западе ФРГ составляет более €500 млн Европа 01:29
Американскую боевую миссию в Ираке прекратят до конца года США 00:50
Около 60 направлявшихся в Европу мигрантов утонули у берегов Ливии В мире 00:17
В Казахстане прорабатывают вопросы внедрения цифрового тенге Финансы 00:01
После победы Азербайджана в 44-дневной войне на Южном Кавказе возникли новые реалии - депутат Политика 26 июля 23:44
Биткойн вырос до $40,233 тыс. Финансы 26 июля 23:33
Байден заявил, что сотрудничество с Ираком в борьбе с терроризмом продолжится США 26 июля 23:13
Президент Туниса ввел запрет на перемещения по стране с 19:00 до 06:00 по 27 августа Арабские страны 26 июля 22:45
Азербайджан поддерживает развитие частных и государственно-частных отношений с компаниями из РФ - глава РЭЦ Экономика 26 июля 22:41
Фонд YAŞAT продолжает работу по улучшению жилищных условий семей шехидов и ветеранов (ВИДЕО) Общество 26 июля 22:19
Спикер парламента Азербайджана встретилась с делегацией правящей партии Турции (ФОТО) Политика 26 июля 22:02
Самолет глав Минобороны и Генштаба Турции экстренно сел после столкновения с птицей Турция 26 июля 22:02
В Чехии почти в 90% случаев заражения коронавирусом выявлен дельта-штамм Европа 26 июля 21:25
Грузии планирует поддерживать высокие темпы экономического роста Бизнес 26 июля 21:21
Рассмотрены дальнейшие задачи Межведомственной комиссии по выполнению международных обязательств Туркменистана в области прав человека Туркменистан 26 июля 21:20
Производство медного анода в Иране выросло еще на 4 % Иран 26 июля 21:13
"Узбекнефтегаз" подписал 124 меморандума о сотрудничестве с местными отраслевыми предприятиями Энергетика 26 июля 21:09
Правительство Азербайджана подтвердило Signify проект по созданию "умного" освещения по всему городу Баку - вице-президент Экономика 26 июля 20:38
Археологические раскопки в Кешикчидаге - бронзовый меч, цилиндрическая печать и алтарь (ФОТО) Культура 26 июля 20:17
Названы основные туркменские сектора, представляющие интерес для Австрии Бизнес 26 июля 20:09
В Баку состоится трёхсторонняя встреча председателей парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана Политика 26 июля 20:07
Азербайджан ограничил импорт продукции из свинины из ряда стран Экономика 26 июля 19:56
Азербайджанская инвесткомпания ожидает сохранения учетной ставки ЦБ без изменений Финансы 26 июля 19:38
В МИД Азербайджана прошла встреча с членом комитета ПАСЕ Полом Гаваном Политика 26 июля 19:33
В Азербайджан прибыли председатели парламентов Турции и Пакистана Политика 26 июля 18:58
Визит в Азербайджан был очень продуктивным - первый зампредседателя правящей партии Турции (ФОТО) Политика 26 июля 18:53
Гянджинский автозавод и ПАО "КАМАЗ" построят сервисный центр в Азербайджане Экономика 26 июля 18:26
Президент Ильхам Алиев принял делегацию под руководством первого заместителя председателя Партии справедливости и развития Турции (ФОТО) Политика 26 июля 18:02
Грузия внедрила электронную систему для облегчения экспорта скоропортящийся продукции Грузия 26 июля 17:58
В Азербайджане заявили о существенном снижении коэффициента убыточности по системе "Зеленая карта" Финансы 26 июля 17:57
МЧС Азербайджана призвало население к осторожности в связи с ожидаемым сильным ветром Общество 26 июля 17:47
Азербайджан и Сербия планируют наладить прямое авиасообщение Экономика 26 июля 17:45
В Баку пройдет гала-вечер церемонии награждения премией Trend of the Year 2021 Социум 26 июля 17:42
В Бишкеке обсудили укрепление взаимодействия между правоохранительными органами Кыргызстана и Кореи Кыргызстан 26 июля 17:38
«Летний лагерь» университета ADA в Azercell! (ФОТО) ИКТ 26 июля 17:38
Государственное морское агентство Азербайджана предупредило суда в связи с погодными условиями Общество 26 июля 17:36
Назначен посол Узбекистана в Бразилии Узбекистан 26 июля 17:34
В Азербайджане у посетителей салонов красоты и парикмахерских не будут требовать COVID-паспорта Общество 26 июля 17:32
Россия и Сирия подписали 15 соглашений и меморандумов о сотрудничестве Россия 26 июля 17:30
Все новости