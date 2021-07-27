Число погибших от мощных ливней на западе Индии превысило 190

Число погибших за последние пять суток в инцидентах, связанных с мощными муссонными ливнями и наводнениями в западном индийском штате Махараштра, выросло до 192 после того, как в понедельник было обнаружено еще 28 тел погибших. Об этом сообщает во вторник правительство штата в распространенном заявлении для прессы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Округ Райгад сообщил о 95 погибших, Сатара - о 45, Ратнагири - о 21, Тхане - о 12, Колхапур - о семи, Синдхудург, Акола, Пуна и Вардха сообщили о двух погибших каждый и в Мумбаи отмечено 4 погибших. Всего 192", - говорится в заявлении. При этом ранее информационное агентство ANI сообщало о семи погибших в Мумбаи.

В документе отмечается, что еще по меньшей мере 48 человек были ранены, не менее 25 до сих пор числятся пропавшими без вести. На данный момент 229 074 человека были эвакуированы из пострадавших от стихии районов в более безопасные места.

В понедельник правительство Махараштры сообщало о 164 случаях гибели людей и 100 пропавших без вести.

Муссонные ливни вызвали наводнения, оползни и разрушения зданий в западных округах Махараштры, а также в столице штата Мумбаи. Как ранее сообщил портал Daidgeworld, в некоторых районах Махараштры на минувшей неделе выпало до 600 мм осадков. По оценке специалистов, столь мощные дожди зарегистрированы в штате впервые примерно за 40 лет.