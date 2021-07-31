У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано в субботу у восточного побережья Мексики. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 173,5 км к северо-востоку от города Эрмосильо (штат Сонора) с населением более 715 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Данные о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступали.