Китай предложил США усилить диалог на фоне ужесточения биржевых требований к компаниям КНР

Власти Китая готовы к продвижению диалога с США с целью оптимизации контроля над инвесторами и повышения прозрачности мер по урегулированию деятельности на фондовых рынках. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье Комитет по контролю над ценными бумагами КНР, комментируя планы американских властей ужесточить требования к финансовой отчетности китайских компаний.

"Регуляторы Китая и Соединенных Штатов должны на основе взаимного уважения <...> усилить диалог, касающийся контроля над размещением акций китайских компаний [в США], чтобы найти способы для урегулирования соответствующих вопросов, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. - Мы будем повышать прозрачность стратегических мер, делать их более прогнозируемыми".

Как подчеркивается в документе, Пекину и Вашингтону следует осуществлять торгово-экономическое сотрудничество на взаимовыгодной основе, в связи с чем китайский и американский регуляторы должны создавать приемлемые условия для бизнеса. "Мы считаем, что фондовый рынок КНР имеет осязаемые перспективы и будет стабильно развиваться", - говорится в нем.

Комитет по контролю над ценными бумагами также уточнил, что намерен "поддерживать тесные контакты с компетентными ведомствами", "прорабатывать вопросы, касающиеся контроля над инвесторами и компаниями".