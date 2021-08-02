Землетрясение магнитудой 5,6 произошло около новозеландского архипелага Кермадек

Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в понедельник около архипелага Кермадек в южной части Тихого океана. Об этом сообщила Геологическая служба Австралии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, несколько подземных толчков магнитудой от 5,4 до 5,6 произошло восточнее острова Рауль, расположенного в 800 км к северо-востоку от Северного острова Новой Зеландии. Эпицентр залегал на глубине 26 км.

Острова архипелага необитаемы. Информация об угрозе цунами не поступала.