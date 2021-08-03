Глава МИД Афганистана заявил, что Кабул готов заключить мир с талибами

Власти Афганистана готовы к миру и разделу власти с движением Талибан, но при соблюдении талибами определенных условий. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар.

"Готово ли правительство Афганистана включить "Талибан" в некую сделку по разделу власти и вместе работать?! Ответ: да. Мы готовы работать с "Талибаном", готовы взять их в правительство, готовы к миру с ними и разделу с ними власти. И у нас не так много условий для этого, в реальности только одно - внутри страны будущее Афганистана должно решаться свободной волей афганского народа, а на внешних границах Афганистан не должен представлять угрозу ни одной другой стране, и у нас не должно быть ни одной иностранной террористической силы", - сказал Атмар.