Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у острова Хонсю

Землетрясение магнитудой 5,9 было зарегистрировано в среду у восточного побережья японского острова Хонсю в Тихом океане. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр находился на расстоянии 118 км к юго-востоку от города Иваки (население около 357 тыс. человек), расположенного в префектуре Фукусима. Очаг залегал на глубине 20 км.

Сообщения об угрозе цунами не поступали.