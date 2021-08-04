В Китае выявили новые случаи заражения коронавирусом

В минувший вторник в Китае выявлено 96 новых случаев заражения COVID-19, из них, несмотря на профилактические меры властей, 71 - внутри страны, сообщил в среду Госкомитет здравоохранения КНР, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Смертельных случаев не зарегистрировано.

По информации госкомитета, в понедельник был зарегистрирован 61 внутренний случай.

Заразившиеся внутри страны зафиксированы в провинциях Цзянсу, Хунань, Хубэй, Шаньдун, Юньнань, Хэнань и Фуцзянь. Рост числа случаев заболевания эксперты связывают распространением штамма "Дельта".