Центробанк Бразилии повысил ключевую ставку до 5,25%

Комитет по монетарной политике Центробанка Бразилии в среду принял решение повысить ставку рефинансирования до 5,25% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С учетом базового сценария, баланса рисков и широкого спектра имеющейся информации комитет единогласно решил повысить базовую процентную ставку на 1,00 п. п., до 5,25% годовых", - говорится в публикации на сайте ЦБ. С августа 2020 года она находилась на минимальном за всю историю уровне - 2%, после чего в марте ее подняли впервые за 6 лет.

В качестве причин такого решения члены комитета указали "устойчивую потребительскую инфляцию", перспективу дополнительного повышения тарифов на электроэнергию и роста цен на сельхозпродукцию вследствие неблагоприятных погодных условий. "В совокупности эти факторы приводят к значительному пересмотру краткосрочных прогнозов", - подчеркивает пресс-служба ЦБ. Эксперты регулятора повысили ожидания по инфляции в 2021 году с 5,8% до 6,5%. Прогноз этого показателя на 2022 и 2023 год несколько скорректирован в сторону уменьшения до 3,5% и 3,2% соответственно.

"В текущем сценарии следует предполагать повышение ставки до 7,00% в текущем году и ее сохранения на том же уровне в 2022 году", - подчеркивается в документе. В 2023 году прогнозируется снижение ставки до 6,5%. На предыдущем заседании ЦБ в июне предполагалось, что к концу года ставка будет находиться на уровне 6,25%, а в 2022 году - до 6,5%.

Следующее заседание комитета по монетарной политике ЦБ состоится 21-22 сентября. На нем следует ожидать повышения ставки "на аналогичную величину", предупреждает регулятор. С 1 августа 2019 года Центробанк Бразилии последовательно понижал ключевую ставку, которая до того момента в течение полутора лет находилась на отметке 6,5%.