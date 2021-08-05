БАКУ /Trend/ - На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом, как передает в четверг Trend, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Согласно информации, землетрясение было зафиксировано в 01:50. Эпицентр подземных толчков находился в 58 километрах к югу от города Килунг. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.