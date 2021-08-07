Парламент Бразилии рассмотрит реформу системы выборов вопреки решению комиссии

Вопрос о возможности реформирования действующей системы голосования на выборах в Бразилии, в поддержку которой активно выступает президент страны Жаир Болсонару, будет рассмотрен на пленарном заседании палаты депутатов вопреки рекомендации профильной комиссии. Об этом заявил в пятницу глава нижней палаты законодательного органа Артур Лира, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Чтобы предстоящие выборы прошли в мирной обстановке и мы могли спокойно работать до 2023 года, мы вынесем вопрос о распечатке результатов голосования на пленарное заседание, в ходе которого его судьбу решат все законно избранные парламентарии", - сказал он в ходе общения с журналистами, подчеркнув, что все члены Национального конгресса были избраны в рамках действующих процедур, предусматривающих использование электронных урн.

Болсонару неоднократно заявлял о недоверии к действующей системе голосования с использованием исключительно электронных урн, так как она, как он считает, не позволяет верифицировать результаты волеизъявления. Глава государства внес на рассмотрение парламента законопроект, в соответствии с которым результаты голосования каждого избирателя должны обязательно распечатываться, чтобы обеспечить возможность проверки правильности учета волеизъявления и избежать подтасовок. Болсонару не первый, кто выдвигает инициативу по изменению системы голосования.