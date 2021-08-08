Винтажная копия игры Super Mario Bros. продана на аукционе за $2 млн
Копия игры Super Mario Bros. 1985 года производства для приставки Nintendo продана на аукционе Rally за $2 млн, сообщает The New York Times, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".
«Игра 1985 года, созданная для оригинальной консоли Nintendo, так и не была открыта — это большая редкость для старых видеоигр», — рассказал Роберт Петроццо, один из основателей аукциона Rally.
Он считает, что аукционный рынок видеоигр только зарождается, но уже показывает небывалые результаты продаж.
«Я думаю, что мы начинаем видеть естественное развитие [темы] «Что еще? Какие вещи, которые ценились с детства, вызывают такую ностальгию?»», — предполагает Петроццо.
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