Пять человек погибли в результате ДТП в Новой Зеландии
Пять человек погибли, один получил серьезные травмы в результате удара автомобиля о бетонную опору линии электропередачи в городе Тимару на Южном острове Новой Зеландии. Об этом в воскресенье сообщила газета The New Zealand Herald, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Сообщается, что инцидент произошел вечером в субботу. Водитель машины, состояние которого оценивается как тяжелое, был доставлен в больницу.
По данным издания, среди погибших был как минимум один подросток в возрасте 15 лет. Не все находившиеся в машине пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.
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